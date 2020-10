Istituire la Consulta dei Giovani nel Comune di Umbertide, LiberaIlFuturo presenta un ordine del giorno

L’associazione LiberaIlFuturo, attraverso i suoi consiglieri Francesco Caracchini e Ivano Pino, ha presentato al Consiglio Comunale un ordine del giorno volto ad introdurre la Consulta dei Giovani nel Comune di Umbertide.

Tale iniziativa è stata presa poiché per rispondere alle tante esigenze dei giovani è necessario avere piena conoscenza delle problematiche esistenti dando l’opportunità agli stessi di esprimere le proprie proposte e necessità, mettendo a disposizione mezzi, luoghi e condizioni a sostegno di iniziative a loro rivolte.

La Consulta potrà favorire una maggiore partecipazione dei giovani alla vita della società e realizzare iniziative di promozione del benessere giovanile che tengano conto delle loro reali necessità, potrebbe risultare utile l’istituzione di una Consulta dei Giovani quale organo di partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale, culturale e aggregativa di Umbertide e quale organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presentare proposte e progetti inerenti le tematiche giovanili, promuovendo dibattiti sui temi attinenti alla condizione dei giovani nei suoi vari aspetti, ricerche ed incontri anche su altre e diverse problematiche.

L’organismo potrà operare come strumento di collegamento, promozione e informazione, indirizzando il suo operato nell’ambito delle tematiche del mondo giovanile, attraverso la realizzazione di strumenti e processi informativi, attività di ricerca, progetti ed interventi di approfondimento e attività di orientamento e sostegno a progetti, provenienti da enti, associazioni e da persone singole. Inoltre, la Consulta opererà nell’approfondimento delle tematiche legate alla condizione giovanile e nello sviluppo di iniziative, attraverso la rete di collaboratori, consulenti, contatti istituzionali di cui sarà dotata e, soprattutto, il coinvolgimento diretto dei ragazzi interessati.

Infine ci preme sottolineare che la Consulta dei Giovani potrà rappresentare un importante strumento propositivo e di ascolto in merito a tematiche che colpiscono anche nel nostro territorio i ragazzi, come ad esempio le dipendenze da sostanze stupefacenti ed alcol o i fenomeni di violenza e bullismo nelle varie forme in questi si manifestano, temi sui quali grande deve essere l’attenzione.

