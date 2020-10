Al via la rete pediatrica in Valtiberina Toscana: Andrea Fiori “obbiettivo, migliore servizi si assistenza e pronto soccorso”

In qualità di rappresentante delle associazioni genitori nella Consulta della Rete Pediatrica (uno degli organi regionali) è da tempo che sto cercando insieme alle associazioni del territorio ( grazie all’impegno del sig PERNICI Ermindo molto impegnato nella sensibilizzare sul problema dell assistenza pediatrica) di colmare una lacuna che interessa la Valtiberina :La mancanza di un servizio di assistenza pediatrica, che permetta anche qui (come già succede in Casentino e in altre zone della Toscana) di garantire presso il presidio di zona tramite un sistema di risposta di PRONTO SOCCORSO, utilizzo di attrezzature tecnologiche e presenza settimanali di specialisti neonatologici e pediatri, la presa in carico dei pazienti pediatrici.A causa della prima emergenza Covid l’avvio del progetto era stato sospeso.

Ora dopo le ns insistenze abbiamo avuto conferma dell’ avvio dei primi passi e un programma dei tempi in cui si pensa di arrivare a regime.

La messa a regime di questo servizio il prima possibile sarebbe importante anche alla luce di questa seconda o data del COVID che penalizza maggiormente chi si trova distante dai centri di cura più di livello.

Nello sperare nella Vs pubblicazione vi porgo i miei saluti e rimango a disposizione per chiarimenti e approfondimenti che riterrete opportuni.

