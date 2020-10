San Giustino: tre incidenti stradali nella giornata di lunedì

Nella mattina di lunedì si è verificato un sinistro senza feriti nelle campagne di Lama, che ha visto coinvolto un trattore condotto da un residente del luogo ed una autovettura con a bordo due persone anziane.

Nel primo pomeriggio nella zona della Dogana, nello specifico in via Toscana, un ciclomotore con a bordo un minorenne del luogo rimaneva coinvolto in un incidente con un’autovettura.

Anche in quest’ultimo caso senza lesioni per i soggetti coinvolti.

Nel pomeriggio intorno alle ore 16,00, lungo la ex S.S. Tiberina 3 bis, in prossimità della località Osteriaccia, il conducente di un auto, residente a Città di Castello, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo del mezzo finendo nel campo adiacente alla strada riportando una prognosi di 30 gg.

Nel sinistro rimaneva coinvolto anche il passeggero, anch’esso residente a Città di Castello, che riportava lesioni giudicate guaribili in 7 gg.

Sono in corso tutti gli accertamenti di legge.

