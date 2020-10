Pallavolo serie B2/F: terza amichevole, per l’Autostop Trestina, finisce 2-2 con il Chiusi

Finisce in parità (2-2) l’allenamento congiunto di mercoledì sera al Palafemac di Trestina, tra le locali e le ospiti della Vitt. Chiusi. Un altro buon test per le ragazze del tandem Rossi-Monaldi in vista dell’imminente inizio di campionato. Rientra Cerbella nelle fila bianconere.

1° SET: buon inizio di match delle padrone di casa che poi subiscono una sostanziosa rimonta delle avversarie. L’equilibrio rimane per tutto il set quando il muro ospite la fa da padrona (22-25 Chiusi).

2° SET: le ospiti sono più fallose e Trestina ne approfitta anche se sbaglia troppe battute. Si gioca ancora punto a punto ma nel finale di set le bianconere ingranano la quinta anche grazie agli ottimi attacchi a punto di Fiorini che chiude il parziale (25-21 Trestina).

3° SET: Giunti sostituisce Fiorini. Avvio in salita, la ricezione è molto fallosa e Chiusi si porta subito sul 5 a 0. Gli attacchi di Baldoni sono imprendibili e Chiusi trova l’allungo (4-12). Entrano Polenzani al posto di Bertinelli in regia, Paradisi al centro per Cerbella e Montacci per Tarducci ma il set è ormai compromesso (12-25 Chiusi).

4° SET: Ragnacci e Giunti suonano la carica, l’Autostop ritrova continuità e brillantezza. Funziona bene anche il muro che blocca spesso gli attacchi ospiti (16-11). Chiusi si rifà sotto ma le bianconere resistono e chiudono il 4° set col punteggio di 25 a 21.

