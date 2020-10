Montone – Cultura digitale & benessere, è ripartito il progetto #Gemma. Prossimo appuntamento venerdì 16 ottobre

E’ ripartito in completa sicurezza nel territorio di Montone il progetto “#Gemma il sapere è prezioso”. Una nuova opportunità di sapere digitale gratuito, con numerose attività formative e di animazione rivolte a cittadini di ogni età.

Il prossimo appuntamento è previsto per domani, venerdì 16 ottobre, alle 17.30, sempre al Circolo ricreativo Uisp Sant’Angelo.

L’incontro dal titolo “L’ABC del digitale: Pt.4” avvicinerà i partecipanti alle nuove tecnologie e ai servizi on line, comprese le App.

Per il rispetto delle regole anti Covid-19, è necessario prenotare il proprio posto tramite il sito http://www.progettogemma.it oppure compilando il modulo disponibile al link https://forms.gle/GWmFuiCdAfg3QMQ98.

Il programma delle attività del mese di ottobre proseguirà con altre due date: martedì 20, dove si parlerà delle notizie del mondo digitale, e venerdì 23, per conoscere più da vicino come archiviare i documenti con google drive.

‘#Gemma’ è un progetto finanziato dalla Regione Umbria e finalizzato ad accrescere la qualità della vita, il benessere delle persone e la cultura digitale in diverse zone sociali dell’Umbria. Nel progetto è coinvolto con il ruolo di capofila anche il Comune di Montone.

