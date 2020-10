Crisi consiglio comunale Città di Castello: incontro tra sindaco capogruppo misto Zucchini e i consiglieri Domenichini e Massetti: Bacchetta “da loro nessuna rivendicazione personale e volonta’ di proseguire con lealtà fino al termine della consiliatura”

Si è svolto presso la residenza municipale un incontro fra il sindaco, Luciano Bacchetta e i tre consiglieri di centro-sinistra del Gruppo Misto, il capogruppo, Gaetano Zucchini e i consiglieri, Luciano Domenichini e Vittorio Massetti. “Nel corso dell’incontro – precisa il sindaco Bacchetta – estremamente proficuo e costruttivo, è stato convenuto sulla necessità e opportunità di irrobustire ulteriormente la capacità operativa e progettuale della maggioranza per la conclusione di questa legislatura e soprattutto di cogliere gli ultimi obiettivi del programma di mandato a cominciare dall’inizio dei lavori delle mura, dal bando che la regione dovrà emanare per la piastra logistica e dall’inizio degli incontri fra le delegazioni di comune e Usl sul lascito Mariani”. “I tre consiglieri – prosegue il sindaco – sono stati ringraziati per la dimostrazione di grande lealtà manifestata nel corso di questa legislatura e soprattutto per la coerenza dell’impegno politico anche in questa fase. Ovviamente il quadro politico della maggioranza rimane estremamente solido e robusto e di questo il sindaco vuole ringraziare tutti i consiglieri comunali della maggioranza anche grazie al fatto che i tre consiglieri del gruppo misto hanno ribadito la loro posizione coerente di rispetto del mandato istituzionale fino al termine della legislatura”. “I consiglieri del gruppo misto appartenenti alla maggioranza hanno voluto manifestare in modo chiaro il fatto che da parte loro non c’e’ nessuna rivendicazione personale per cui il loro impegno è esclusivamente finalizzato a dare un contributo positivo e costruttivo alla maggioranza stessa”.

