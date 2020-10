Covid-19 a Sansepolcro, il sindaco Cornioli fa il punto

“I dati forniti dalla Asl Toscana sud est ci indicano che attualmente i positivi a Sansepolcro sono 13. Dall’inizio della seconda fase del contagio se ne sono avuti 23 (9 donne e 14 uomini), di cui 10 sono guariti.

Come ci raccontano le cronache di questi giorni, il virus sta tornando prepotentemente nelle nostre vite. La raccomandazione per tutti è di rispettare le regole che ormai conosciamo bene, soprattutto in quelle occasioni in cui, per istinto, abbasseremmo la guardia, e cioè se incontriamo gli amici, se andiamo a prendere un caffè o semplicemente se camminiamo per strada. Non ci sono situazioni sicure, il momento richiede la massima attenzione. Chiunque può essere portatore sano.

Mascherina, lavaggio frequente delle mani, distanziamento fisico: devono entrare a far parte della nostra vita, come tante regole che ormai abbiamo interiorizzato.

Buona giornata a tutti”.

