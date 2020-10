Sansepolcro: nasce il settore giovanile del Beach Volley Valtiberina

Nasce il primo settore giovanile di beach volley della provincia di Arezzo. Il progetto porta la firma del Beach Volley Valtiberina di Sansepolcro che, giunto alla quarta stagione di attività e forte di oltre cento atleti adulti, ha deciso di vivere un importante passo in avanti e di ampliare il proprio impegno con l’organizzazione di percorsi rivolti a ragazzi e ragazze tra i tredici e i sedici anni. Il debutto ufficiale del settore giovanile è in programma per le 18.00 di lunedì 26 ottobre quando i campi in sabbia del PalaPiccini ospiteranno un Open Day a partecipazione gratuita, dove gli aspiranti atleti potranno vivere un primo allenamento, mettersi alla prova in un nuovo sport e conoscere i maestri.

