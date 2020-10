Riduzione Tari, domande entro il 31 ottobre.Sono interessate le attività industriali, artigianali, commerciali e professionali di Sansepolcro

L’ufficio Tributi del Comune di Sansepolcro ricorda che è stata deliberata la riduzione della Tassa di smaltimento rifiuti per le attività industriali, artigianali, commerciali e professionali.

Solo per il 2020, quindi, i soggetti titolari di queste attività, interessate dai provvedimenti di interruzione per l’emergenza sanitaria Covid-2019, possono richiedere una riduzione della TARI. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre utilizzando il modello predisposto.

La domanda deve essere presentata, preferibilmente tramite PEC, all’indirizzo protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it; oppure all’Ufficio Protocollo (al secondo piano del Palazzo Comunale in via Matteotti 1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13); o all’Ufficio Tributi (al primo piano del Palazzo Comunale in via Matteotti 1) su appuntamento.

I requisiti:

a) Attività sottoposte a sospensione per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni: riduzione del 20% della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

b) Attività sottoposte a sospensione per un periodo superiore a 60 giorni: riduzione del 25% della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

c) Attività sottoposte a sospensione che hanno effettuato consegne a domicilio nel periodo di sospensione: riduzione del 10% della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

La modulistica ed il regolamento sono pubblicati in http://www.comune.sansepolcro.ar.it.

