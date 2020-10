Citta’ di Castello: esclusivo, Schiattelli (Misto) “promesse elettorali totalmente disattese, uscita dalla maggioranza per garantire chi mi ha votato”

“Decisione ponderata e sofferta, ma viste le dinamiche di questa maggioranza, ho deciso di farmi da parte. Non sono un politico di professione, devo poter guardare in faccia le persone che mi hanno votato. La mia è una una scelta che va in un’unica direzione garantire chi, nel corso di questi anni, mi ha dato fiducia. Mi batterò con forza, per portare all’attenzione del consiglio comunale tutte le proposte e le richieste che ricevo che ogni giorno, questo è il mio dovere di consigliere comunale, questo è l’impegno che mi sono preso, questo è quanto farò fino alla fine della consiliatura. Non scendo a patti e non commento affermazioni di chi fa parte del passato e vuole vincolare il futuro della nostra città, avrei preferito un confronto sui temi e risposte chiare ed esaustive alle mie semplici richieste. “

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati