Domenica 18 e 25 ottobre visite guidate. “L’autunno al borgo e all’abbazia di Badia Petroia”

L’abbazia è il monumento sostenuto per la campagna “I luoghi del cuore” dal Gruppo FAI di Città di Castello

Dove: abbazia e borgo di Badia Petroia (Città di Castello)

Quando: domenica 18 e domenica 25 ottobre, orari: 11.20-13 / 14.40-18

Prenotazione online su http://www.giornatefai.it. Gruppi di max 15 persone nel rispetto delle norme anti Covid

Un’abbazia e un borgo dalla storia millenaria: sarà Badia Petroia la protagonista delle Giornate d’Autunno promosse dal Gruppo FAI Città di Castello domenica 18 ottobre e domenica 25 ottobre, con il patrocinio della Diocesi di Città di Castello e del Comune, e con la collaborazione della Pro loco di Badia Petroia, del neonato comitato di cittadini “Ripristino Badia Petroia” e della famiglia Rossi. L’iniziativa del Fondo Ambiente Italiano, che a livello nazionale vedrà oltre 1000 aperture in oltre 400 città, è dedicata quest’anno a Giulia Maria Crespi, fondatrice del FAI scomparsa lo scorso luglio.

Le visite guidate – prenotazione online con un contributo libero minimo di 3 euro – saranno condotte dai volontari della Pro loco di Badia Petroia e del Gruppo FAI tifernate, nei seguenti orari: 11.20-13 la mattina e 14.40-18 il pomeriggio, nei giorni di domenica 18 ottobre e domenica 25 ottobre.



I volontari accompagneranno i partecipanti alla scoperta del pittoresco borgo medievale di Badia Petroia, a sud di Città di Castello, il cui cuore è rappresentato dall’abbazia benedettina di Santa Maria e Sant’Egidio. Nel corso dei secoli il complesso monumentale ha visto ampliamenti, danneggiamenti, ricostruzioni e restauri che gli hanno conferito il suggestivo aspetto attuale.

La chiesa fu ridotta rispetto alle sue dimensioni originali e oggi appare in forme del tutto inconsuete, con una sorta di atrio d’ingresso che si apre verso il cielo, formato dalle antiche navate rimaste in parte scoperte. Nelle pareti, tra i conci di pietra, spiccano elementi di reimpiego e formelle scolpite con animali fantastici. Dal 2018 purtroppo, a causa del crollo di parte del tetto dell’edificio confinante, l’ingresso alla chiesa è occupato da una struttura di sicurezza che non permette di apprezzarla in tutta la sua bellezza: da qui la scelta di sostenere l’Abbazia di Badia Petroia per la campagna del Fondo Ambiente Italiano “I luoghi del cuore” (www.iluoghidelcuore.it).

L’evento del 18/25 ottobre si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid: per garantire il distanziamento e la gestione dei flussi, per tutti i visitatori è fortemente consigliata la prenotazione della visita sul sito http://www.giornatefai.it.

La visita non è garantita per chi non abbia effettuato la prenotazione online. I turni di visita partiranno ogni 20 minuti e i gruppi saranno composti da massimo 15 persone; sarà obbligatorio indossare la mascherina per l’intera durata della visita.

Per ulteriori informazioni: mail cittadicastello@gruppofai.fondoambiente.it, pagina Facebook/Instagram Gruppo FAI Città di Castello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati