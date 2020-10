Calcio serie D: ora è ufficiale, torna il pubblico al Corrado Bernicchi di Città di Castello

E’ con grande soddisfazione che si comunica a tutti i tifosi che il “Corrado Bernicchi” riapre finalmente le sue porte al Tiferno1919.

In virtù del dpcm del 13 ottobre 2020, integralmente recepito dalla Regione dell’Umbria, e nel pieno rispetto delle disposizioni ivi contenute, l’ingresso sarà tuttavia limitato al 15% della capienza massima dello stadio.

Si ringraziano tutti i sostenitori per le numerose manifestazioni di affetto dopo la bellissima vittoria di Siena e per le già tante richieste di prenotazione dei biglietti pervenute nella giornata odierna.

A tal proposito, la Società comunica che sarà possibile acquistare i biglietti per la partita Tiferno – Sinalunghese unicamente in prevendita con posto assegnato presso la segreteria dello stadio Bernicchi nei seguenti giorni e orari:

giovedi 15 e venerdi 16 ottobre dalle ore 17,00 alle 19,30

sabato 17 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 12.30.

Si comunica che nel rispetto delle disposizioni di cui al dpcm, domenica 18 ottobre i botteghini dello stadio resteranno chiusi. Si invitano pertanto i tifosi ad affrettarsi ad acquistare i biglietti per non perdere lo spettacolo della prima gara casalinga dei biancorossi di mister Nofri aperta finalmente al pubblico.

La Società si scusa sin d’ora con i tifosi che in conseguenza dei limiti di accesso imposti non riusciranno purtroppo ad assistere alla partita di domenica.

Si avvisa che al momento dell’ingresso allo stadio, verranno registrate le presenze e verrà misurata la temperatura. E’ obbligatorio indossare la mascherina per accedere all’impianto e durante tutto il corso della gara.

