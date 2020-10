Viabilità a Sansepolcro: Roberto Neri (Noi per Sansepolcro) “altra rotatoria in arrivo? l’amministrazione pensi a risolvere, prima, le altre criticità”

“In questi giorni abbiamo assistito ad uno scambio di opinioni tra l’attuale Amministrazione Comunale ed il consigliere comunale Catia Giorni, sul progetto per la realizzazione dell’ennesima rotatoria in Via Senese Aretina. Al momento non intendiamo entrare nel merito di questa querelle, anche perché riteniamo più importante andare a risolvere altre criticità, in tema di viabilità, presenti da diverso tempo sul territorio comunale. In primo luogo, vogliamo evidenziare come la segnaletica, nei pressi del semaforo situato in via Beato Ranieri, rappresenti un potenziale rischio per gli automobilisti che intendono procedere in direzione Sacro Cuore o del Centro Commerciale. Sarebbe stato più corretto che l’indicazione per le suddette direzioni fosse stata messa sulla destra (per chi va verso San Giustino) e non sulla sinistra (per chi va in direzione Pieve) anche perché nel dare la precedenza a chi viene dal Sacro Cuore non si riesce a smaltire il traffico vista la breve durata del semaforo medesimo.

In secondo luogo, vorremmo capire quali siano le cause ostative alla riapertura di Via dei Filosofi, importante strada che permette l’accesso al parcheggio del Centro Commerciale Valtiberino, nonché parcheggio per chi si reca nei vari uffici commerciali, studi medici e centri sportivi. Gli utenti sono costretti a passare per Via dei Molini o Via Galilei per poi convogliare tutti in Via Panerai.

Terzo aspetto, ma non meno importante, è la segnaletica stradale all’interno delle mura cittadine. In certe situazioni è impossibile comprendere chi abbia il diritto di precedenza dato che non ci sono né segnali stradali né segnaletica sull’asfalto. Riteniamo quindi che prima di parlare di nuovi progetti sia il caso di sistemare situazioni di pericolo latenti al fine di evitare possibili incidenti”.

