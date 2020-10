Marchetti (capogruppo San Giustino Domani): “Continuare con la lotta all’evasione fiscale per giustizia ed equità”

“Da quanto emerso dai dati del Ministero degli Interni rispetto alle misure messe in campo dai comuni umbri nel 2019 contro l’evasione fiscale, apprendiamo che il Comune di San Giustino risulta il più virtuoso dell’Umbria. Come ha giustamente sottolineato l’assessore Selvaggi siamo di fronte ad un risultato straordinario, in larga parte sicuramente ascrivibile ad un’organizzazione efficiente ed efficace della macchina comunale, ma possibile anche e soprattutto grazie ad un chiaro indirizzo politico della maggioranza che governa San Giustino. Lottare contro l’evasione fiscale significa infatti avere in mente un modello di società che persegue la giustizia e l’equità sociali. Si tratta di un modo concreto per reperire quelle ulteriori risorse utili ad interventi a sostegno di chi ha bisogno, di chi paga maggiormente la crisi che stiamo vivendo. Questa è la strada giusta per continuare ad immaginare la San Giustino di domani. Questo è il nostro impegno”.

