Escluisivo: Carlo Reali (Ass.ne Il Mosaico) “alle prossime comunali ci saremo, alleanze solo su programmi condivisi e di pubblica utilità”

“Come associazione il Mosaico, alle prossime elezioni comunali ci saremo. Diamo la nostra disponibilità in termini di esperienza, perchè solo in questo modo stando all’interno del parlamentino tifernate, se gli elettori ce lo permetteranno, potremo provare a portare in fondo i progetti che abbiamo posto in essere in questi anni. Parlo di abbattimento delle barriere architettoniche, di viabilità, di sociale, di tutte le battaglie che abbiamo portato all’attenzione all’opinione pubblica nel corso di questi anni. Nessuna scelta di campo, per noi conteranno solo i contenuti, su quelli sceglieremo il candidato a Sindaco a prescindere dalla provenienza politica”

