Citerna: Il Comune riqualifica le scuole del territorio. Assessore Conti: “Forte impegno per edifici più sicuri e accoglienti”

Buone notizie per le scuole comunali di Citerna. In questi giorni nei quattro edifici del territorio sono in fase di completamento i lavori di potenziamento dell’impianto termico.

Il Comune, proprio per rendere più efficiente l’impianto di riscaldamento, ha installato nuovi termosifoni nelle aule più fredde e provveduto a cambiare gli infissi che non garantivano condizioni di isolamento termico ottimale. Grazie a questi importanti interventi verranno risolte vecchie criticità e sarà garantito un ambiente didattico ottimale.

Nelle prossime settimane, inoltre, sono in programma altre opere di risanamento e manutenzione, oltre all’arrivo di nuovi arredi scolastici in sostituzione di quelli obsoleti.

Si tratta di un vero e proprio investimento del Comune, con una spesa totale di circa 30 mila euro, mirato a valorizzare e migliorare il patrimonio scolastico del territorio.

“La scuola e il benessere di alunni, insegnanti e personale scolastico sono la nostra priorità. Pur avendo fatto ogni sforzo per garantire i distanziamenti e la sicurezza delle lezioni nell’attuale contingenza – dichiara l’assessore alla scuola Anna Conti -, è importante non tralasciare né dimenticare tutti i lavori di manutenzione ordinaria che riguardano le scuole. Per questo abbiamo fatto degli investimenti aggiuntivi, per risolvere annose problematiche che riguardavano in particolare le condizioni termiche delle nostre scuole. Grazie a questi interventi gli alunni potranno studiare in ambienti sicuri e confortevoli”.

