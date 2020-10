Pallavolo serie B/M: ERM group San Giuatino, al via la quinta settimana di preparazione

La quinta settimana di allenamento pre-campionato è alle porte per i boys di ErmGroup San Giustino. Da domani in sala pesi, con il preparatore Giovanni Collacchioni, è prevista una diminuzione di serie, quattro anziché sei, mantenendo gli stessi pesi. Partiranno poi i programmi personalizzati. Al palazzetto insieme al coach Francesco Moretti si prospetta un altro carico di lavoro, per tutta la settimana, e dal 18 ottobre è prevista la fase di scarico. Al termine del quinto ciclo i biancoazzurri saranno impegnati in allenamento congiunto, venerdì 16 ottobre, ore 18:45, Santa Maria degli Angeli, insieme a Sir Safety Perugia.

