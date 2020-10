Città di Castello: Lega, dal congresso cittadino al consiglio comunale. Baglioni spiega i prossimi appuntamenti

E’ tempo di cambiamenti per la Lega di Città di Castello che nei prossimi mesi è chiamata ad affrontare appuntamenti importanti sia all’interno del partito, sia in consiglio comunale. A renderlo noto è il segretario cittadino Giorgio Baglioni che spiega: ” Come per tutti i comuni e a tutti i livelli, dal locale al regionale la Lega Umbria sarà chiamata nei prossimi mesi, tramite dei congressi, ad eleggere i suoi rappresentanti. A fronte di questi appuntamenti la Lega Città di Castello apporterá dei cambiamenti in consiglio comunale. Dopo le recenti dimissioni per motivi di lavoro del consigliere Marco Castellari, comunichiamo, infatti, che ci saranno altre surroghe. La Lega vive la politica con spirito di servizio e abnegazione e crediamo che tifernati necessitino di consiglieri comunali presenti sia in aula, sia in commissione che nel territorio tra i cittadini, per questo che nelle prossime settimane ci saranno altre surroghe poiché le persone coinvolte non possono, ad oggi, garantire una presenza costante, per motivi personali o lavorativi. Nonostante questa parentesi burocratica, la Lega continuerá a sedere in consiglio conunale con la determinazione di sempre promuovendo un’opposizione seria alla maggioranza, o a quel che ne rimane, fino alla fine della consigliatura, certo – conclude Baglioni – che alla base di ogni nostra scelta politica continueranno ad esserci i tifernati”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati