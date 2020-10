Catena Umana per la Pace ad Assisi, presente anche Città di Castello

La presidente del consiglio comunale di Città di Castello, Francesca Mencagli e’ presente oggi ad Assisi con in gonfalone dell’ente alla Catena Umana per la Pace nella piazza della Basilica di San Francesco. “Presenti in sicurezza accanto

ad altre istituzioni, associazioni, cittadini per ribadire e difendere sempre i valori di fratellanza e pace in un momento così delicato per il paese ed il mondo intero”, ha dichiarato Mencagli nel ribadire l’importanza di tutte le iniziative e manifestazioni che promuovono il rispetto della dignità umana e la tutela e centralità della pace in tutte le sue implicazioni sociali quotidiane”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati