Calcio eccellenza Toscana: Baldaccio Bruni sconfitta in casa 2-0 dal Terranuova Traiana nel match di esordio del campionato

La Baldaccio Bruni Anghiari ha perso 2-0 con il Terranuova Traiananella gara valida per la 1° giornata del campionato di Eccellenza Toscana Girone C che si è disputata al Saverio Zanchi di Anghiari senza pubblico sugli spalti (così come del resto in tutti gli altri campi della Toscana). Decisivi per gli ospiti i gol realizzati da Betti nel primo tempo e da Massai nei minuti di recupero della ripresa. I valdarnesi hanno iniziato al meglio la nuova avventura, i biancoverdi nonostante una prova generosa sono usciti a mani vuote dal confronto.

La cronaca della sfida

Mister Barontini deve rinunciare a Vita, ma recupera per la panchina Paveliu e Bruni. Baldaccio schierata in campo con Giacomo Giorni tra i pali, Piccinelli, Matteo Giorni e Adreani in difesa, Torzoni e Mariangioli in fascia, D’Aprile, Bruschi e Grandis a centrocampo, Battistini ed Acatullo in attacco. Nel Terranuova Traiana di mister Becattini reparto offensivo sulle spalle di Betti e Adami.

Gli ospiti sfiorano il vantaggio al 10’ con la veloce ripartenza di Betti che calcia verso la porta trovando però la strada chiusa dalla decisiva deviazione di Giacomo Giorni. Al 34’ il team valdarnese sblocca il punteggio con il traversone dalla destra di Meazzini che viene trasformato in rete dal tocco preciso sottomisura di Betti, bravo a sorprendere la retroguardia locale inserendosi da dietro. La Baldaccio reagisce prontamente e al 36’ va ad un soffio dal pari, quando Battistini serve con precisione D’Aprile che però da posizione estremamente favorevole calcia sopra la traversa. Al 43’ sul fronte opposto spettacolare conclusione dalla distanza di Bega che si stampasulla traversa con il seguente tap-in di Adami smorzato in corner da un difensore biancoverde. All’intervallo biancorossi avanti quindi 1-0.

Nella ripresa la Baldaccio ci prova al 5’ con Battistini che però non inquadra la porta calciando di destro. Al 14’ si rivede la formazioneospite con il tiro velenoso di Adami smanacciato in angolo da Giacomo Giorni. La Baldaccio prova ad aumentare il ritmo, ma al 26’ resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Bruschi, punito con il secondo giallo per un fallo su Sestini. I biancoverdi non si arrendono e al 39’ vanno vicinissimi al pareggio quando Battistini serve Acatullo che colpisce il palo a Burzagli battuto, prima che il gioco venga interrotto per la successiva posizione di fuorigioco di Battistini. In pieno recupero, con la squadra anghiarese protesa in avanti alla ricerca dell’1-1, arriva il definitivo 2-0 del Terranuova Traiana con Massai che sfrutta il tiro di Artini infilando la sfera alle spalle di Giacomo Giorni. Sul raddoppio ospite si chiude anche la gara del Saverio Zanchi. Domenica prossima la Baldaccio affronterà in trasferta il Signa con l’obiettivo di raccogliere i primi punti in classifica.

Il tabellino del match

BALDACCIO BRUNI – TERRANUOVA TRAIANA 0-2

BALDACCIO BRUNI ANGHIARI: G. Giorni, Adreani (Mafucci 86’), Mariangioli (Barbini 90’), Bruschi, M. Giorni, Piccinelli, Torzoni (Ricci 69’), Grandis, Battistini, D’Aprile (Paveliu 74’), Acatullo.

A disposizione: Santoru, Bruni, Nicchi, Milli, Hajri.

All. Federico Barontini.

TERRANUOVA TRAIANA: Burzagli, Meazzini, Sestini (Artini 75’), Bega, Tomberli, Neri, Chioccioli (Bencivenni 90’), Massai, Betti, Cioce (Conteduca 75’), Adami (Vestri 61’).

A disposizione: Colcelli, Mazzolli, Rotesi.

All. Marco Becattini.

Arbitro. Leonardo Burgassi di Firenze. Assistenti: Matteo Bertelli e Filippo Scorteccia di Firenze.

RETI: Betti al 34’, Massai al 94’.

Note. Espulso Bruschi (B) al 71’ per doppio giallo. Ammoniti: M. Giorni, Piccinelli, Mafucci, Chioccioli, Bega. Angoli: 4-7. Recupero:1’+4’.

