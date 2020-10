Raccolta differenziata a San Giustino: Belloni (Lega) “servizio insufficiente per mancanza di personale”

“A pochi giorni dall’inizio del nuovo sistema per la raccolta differenziata é presto per tirare somme e non vogliamo farlo. Ci ha incuriosito però la dichiarazione del Sindaco Fratini quando, giovedì pomeriggio, ha parlato, a fronte di molti contenitori non svuotati, di “problema tecnico” e si scusava. Molti avranno pensato ad un furgone o ad un punto di raccolta guasti, che altro di tecnico ci può essere? No invece, il problema era ed è il numero di personale impiegato per questo servizio, in nove non ce la possono fare, nonostante l’impegno e la dedizione degli operatori, sia per la vastità del territorio, oggi devono, in mancanza dei cassonetti grandi in metallo, arrivare pure nelle zone periferiche e montane ed inoltre, il sistema attuale é più laborioso pure nei centri urbani. Rimaniamo stupiti che un Sindaco tanto meticoloso, o troppo pieno di sé, e una società con esperienza come la SOGEPU non si siano posti queste non marginali considerazioni. In attesa di vedere e capire se questo nuovo sistema darà al nostro Comune ciò che ha promesso, invitiamo i responsabili, per non creare ulteriori disagi ai cittadini, di provvedere a rendere congruo il numero di chi è addetto al recupero della differenziata”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati