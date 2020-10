E’ stato pubblicato il bando dell’ edizione 2021 del premio Rometti. Il concorso, voluto dal proprietario delle Ceramiche Rometti Massimo Monini e organizzato con la collaborazione di David Menghini e Maurizio Pucci, giunge così alla sua nona edizione.Il premio è riservato agli studenti degli Istituti di Design e delle Accademie di Belle Arti di tutto il mondo e prevede che i partecipanti inviino un progetto a tema libero, che offra un contributo originale all’arte ceramica e sappia aprirsi ai più avanzati linguaggi internazionali, in equilibrio tra arte, artigianato e design, seguendo la strada intrapresa da tempo dalla manifattura umbertidese.I finalisti scelti dalla giuria, presieduta dal grande architetto e designer Ugo La Pietra e composta di personalità del mondo della cultura e dell’arte, vivranno l’esperienza di uno stage in manifattura, dove realizzeranno concretamente il loro progetto e potranno porre le basi di una collaborazione che duri nel tempo. Numerosi sono stati negli anni, infatti, gli stagisti del Premio che hanno avuto poi altre occasioni di lavorare con la Manifattura, fianco a fianco con i nomi più prestigiosi del design internazionale.Per i primi tre classificati, oltre a un premio in denaro, ci sarà anche la soddisfazione di vedere il loro prototipo esposto in permanenza nell’apposita sezione del Museo Rometti di Umbertide situato presso la Fabbrica Moderna.Durante l’ edizione del 2021 si completerà anche quella dal 2020, che non è stata potuta portare a termine a causa dell’emergenza sanitaria.Pertanto, ai progettisti selezionati per lo stage, si aggiungeranno i quattro finalisti dell’ edizione 2020, provenienti rispettivamente dall’ABA Brera -Accademia di Belle Arti di Brera (Milano)-, dallo IED -Istituto Europeo di design (Milano), dalla RUFA -Rome University of Fine Arts (Roma) e dal CAD -College of art & design (Bruxelles). Il bando è disponibile sul sito www.rometti.it.Nel pomeriggio di ieri l’assessore alla Cultura Sara Pierucci ha incontrato presso le Ceramiche Rometti il proprietario della manifattura, Massimo Monini, l’architetto Maurizio Pucci e il curatore del Museo Rometti, David Menghini: “Sapere che anche il prossimo anno ci sarà il Premio Rometti è una segno di speranza: l’arte ceramica e i suoi giovani talenti, anche in un periodo come quello che stiamo vivendo, saranno valorizzati con questo importante appuntamento. La ceramica e Umbertide sono strettamente legate e per questo è stato fatto un ulteriore passo verso l’adesione del nostro Comune all’Associazione Nazionale Città della Ceramica. L’obiettivo è quello di far entrare a far parte Umbertide di questo importante circuito, per puntare sul marketing territoriale facendo leva su una delle eccellenze del nostro territorio”.

