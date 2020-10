La grande danza torna al teatro comunale degli illuminati: Anbeta Toromani sarà in scena con Alessandro Macario nello spettacolo “insieme”, organizzato dalla nuova associazione “castello danza”

La grande danza torna a Città di Castello con Anbeta Toromani, che con Alessandro Macario si esibirà venerdì 16 ottobre, alle ore 21.30, nello spettacolo dal titolo “Insieme”, organizzato al Teatro comunale degli Illuminati da “Castello Danza” con il patrocinio del Comune e il supporto di Sogepu. L’etoile di origini albanesi, prima ballerina in opere teatrali in tutta Italia resa celebre presso il grande pubblico dalla trasmissione televisiva “Amici”, sarà la madrina d’eccezione della serata insieme al compagno nella vita e nella professione, che è primo primo ballerino ospite del teatro San Carlo di Napoli. Sotto la regia di Lucia Zappalorto, con il contributo di Luca Pasqui, andrà in scena l’emozione del ritorno della danza a teatro, dopo i mesi di lockdown per l’emergenza da Covid-19. Colori, profumi, luci, spazi, suggestioni di questa rinascita saranno espressi attraverso sei lavori coreografici inediti, realizzati dalle scuole appartenenti all’associazione Castello Danza, che si presenterà ufficialmente alla città nella conferenza stampa in programma mercoledì 14 ottobre, alle ore 12.00, presso il Teatro degli Illuminati. Nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza da Covid-19, la capienza del teatro sarà ridimensionata e i posti disponibili sono stati messi a disposizione delle famiglie degli allievi che si esibiranno. Pertanto, gli appassionati di danza tifernati potranno seguire lo spettacolo in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’associazione Castello Danza a partire dalle ore 21.30.

