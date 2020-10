Una Ferrari in Pinacoteca per i 500 anni di Raffaello: la rivista  ufficiale della rossa di Maranello pubblica sulla rivista ufficiale e sulla home del sito la F8 spider gialla nel giardino all’italiana

Con Raffaello e la Pinacoteca, Città di Castello sulla rivista ufficiale della Ferrari. Sull’Home del sito, https://magazine.ferrari.com/it/, il giardino della Pinacoteca scelta come immagine guida del reportage sul Cinquecentenario.

La prestigiosa rivista (consultant editor, Gianemilio Mazzoleni) con una tiratura di 30mila copie, viene inviata per posta ad ogni proprietario di Ferrari. Nel numero in uscita contiene un servizio dello scrittore e giornalista Enrico del Buono dedicato al Cinquecentenario di Raffaello, corredato dalle immagini che il fotografo Giuliano Koren ha scattato lungo l’itinerario tra Urbino e Perugia, alla ricerca delle opere e delle città in cui Raffaello ha lasciato le sue maggiori attestazioni. L’immagine della Ferrari, F8 Spider, giallo sgargiante, nel giardino rinascimentale della Pinacoteca, scattata questa estate, è stata scelta per la rivista e come immagine – guida del servizio sull’Home page del sito del magazine. “La foto è bellissima” commenta il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, insieme all’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli e all’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti, sfogliando la rivista: “Per la risonanza e la diffusione della rivista si tratta di una grande occasione di promozione per la città e le sue eccellenze artistiche, soprattutto in vista della mostra su Raffaello della primavera 2021. Ringrazio il direttore del magazine che ha puntato l’obiettivo su bellezze così vicine a noi, che spesso corriamo il rischio di non vederle. Come ho avuto già modo di dire, il genio di Raffaello e l’estro creativo della Ferrari per una volta insieme esaltano l’immagine dell’Italia con orgoglio e senso di appartenenza”. Nel luglio scorso una delegazione di The Official Ferrari Magazine aveva visitato Città di Castello e realizzato un servizio fotografico e video (a terra e con drone) nel corso del quale era stata scattata anche la foto che si è guadagnata la pagina centrale della rivista e la prima pagina del sito, grazie alle perfette geometrie del giardino all’italiana che si stende davanti alla facciata della Pinacoteca, realizzata dal Doceno su disegno di Nicolò Vasari. Il giardino all’italiana di Palazzo Vitelli alla Cannoniera anticamente era famoso in tutta Europa per la presenza di essenze rare ed esotiche.

La presenza di questo spazio verde compreso entro le mura di cinta del palazzo rispecchia il gusto del tempo in cui gli spazi erano caratterizzati da una precisa suddivisione geometrica. Al centro di ogni grande riquadro vi è una pianta di tasso. L’utilizzo di piante sempreverdi permette di avere un giardino sempre uguale in ogni stagione. La mostra del Cinquecentenario. “Raffaello giovane e il suo sguardo” è il titolo della mostra, unica in Umbria finanziata ed inserita nel calendario nazionale del Cinquecentenario della morte del grande artista del Rinascimento italiano, in programma alla Pinacoteca di Città di Castello nella primavera 2021. L’esposizione è curata dalle prof.sse Marica Mercalli e Laura Teza. A Città di Castello l’artista mosse infatti i primi passi come maestro autonomo, realizzando tra 1500 e 1504 a Città di Castello quattro opere quali l’Incoronazione di San Nicola da Tolentino (per la Chiesa di Sant’Agostino), il Gonfalone della Santissima Trinità (per l’omonima Confraternita), la Crocifissione Gavari per Domenico Gavari (nella Chiesa di San Domenico) e lo Sposalizio della Vergine per la Cappella Albizzini di San Giuseppe nella Chiesa di San Francesco. In occasione della mostra, il Gonfalone della Santissima Trinità (unica opera di Raffaello rimasta oggi a Città di Castello) per la prima volta sarà visitabile nella stessa sala del Martirio di San Sebastiano di Luca Signorelli che per l’occasione muterà la sua collocazione originaria per questo inedito e suggestivo vis-a-vis.

The Official Ferrari Magazine, nato nel 2008, è una rivista dedicata agli appassionati del marchio e alla sua eccellenza, fatta di tecnologia, performance, lifestyle, design, cultura, arte, italianità e stile. Sono tre le uscite annuali dell’edizione cartacea del magazine, alle quali si aggiunge l’esclusivo Annuario di fine stagione ispirato alla mitica pubblicazione voluta sin dagli anni Cinquanta da Enzo Ferrari per raccontare tutte le attività di cui le vetture di Maranello sono state protagoniste, sia in pista che su strada. A questo si aggiunge il sito web dedicato – magazine.ferrari.com – raggiungibile partendo dal sito ferrari.com e dalla app (disponibile su Ios e Android).

