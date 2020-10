Le terre di tutti: Altrocioccolato dà il via agli eventi itineranti. Si parte da San Giustino con proiezione film e degustazioni equo solidali e Km zero

Altrocioccolato riparte di gusto e contenuti. Domenica 11 ottobre, presso il Cinema Teatro Astra di San Giustino, prende il via il format itinerante di questa edizione 2020. Appuntamento con l’aperitivo equo solidale e la proiezione del documentario Le Terre di tutti, di Emidio di Treviri e Brigate di Solidarietà Attiva, regia di Ferdinando Amato e Marilin Mantineo. Sarà presente in sala il regista Ferdinando. Dalle 20 aperitivo Equo solidale e a kmZero, con i prodotti delle Botteghe del Commercio Equo, delle aziende agricole Le Cascine e Fattoria Urbana Semi del Cuore, i formaggi de La Fattoria di Germagnano e le panificazioni del Mulino dei Renzetti.

Alle 21.30, proiezione del documentario. Il film: lungo la dorsale appenninica dell’Italia centrale colpita dal sisma del 2016/2017 esistono ancora le proprietà collettive conosciute in Umbria e nelle Marche come Comunanze Agrarie, sopravvissute dentro e tutto attorno al perimetro del Parco Nazionale dei Sibillini fino ai nostri giorni. Per secoli queste istituzioni hanno rappresentato un argine contro la povertà e la fame che ha permesso di fronteggiare le difficoltà connesse alla vita nelle zone impervie e di garantire un utilizzo razionale di pascoli e legname.

È a partire dalla testimonianza viva delle donne e degli uomini che abitano quei territori e che hanno fatto dell’isolamento montanaro la propria forza che Le terre di tutti ripercorre la storia recente delle comunanze ponendo significativi interrogativi sul presente e sulla sfida legata alla conservazione del territorio per le generazioni future.

A seguire in presenza del regista, Ferdinando Amato, discussione e dibattito sul ruolo delle proprietà collettive come strumento di salvaguardia e cura della terra, legame uomo-territorio, buone pratiche di sostenibilità sociale e ambientale.

La serata è inserita all’interno delle Giornate Regionali del Commercio Equo e Solidale, promosse in collaborazione con La Regione Umbria. Si ringraziano la Coop. Sangiustinese e la gestione di Cinema Astra per la disponibilità e la sensibilità da sempre dimostrate nei confronti della manifestazione. La prenotazione è obbligatoria, posti limitati. Per info e prenotazioni: 349 319 1176 (Whatsapp) – info@astrazioni.net

A breve sarà online il programma di tutti gli altri eventi targati Altrocioccolato.

