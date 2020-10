Covid-19 Umbertide: sono quattro i nuovi casi di positività al Covid-19

Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci ha informati di quattro nuovi casi di positività al Covid-19 nel Comune di Umbertide; due di questi fanno parte dello stesso nucleo familiare. I soggetti sono tutti in isolamento domiciliare. Alla data attuale sono nove i casi di positività nel nostro territorio comunale: otto soggetti sono in isolamento domiciliare (di cui uno è residente in un altro Comune), uno è ricoverato in ospedale”: a darne notizia è il sindaco di Umbertide, Luca Carizia.

