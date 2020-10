Casucci – Mercati (Lega) “il nodo relativo alla Tiberina 3 bis deve essere risolto. interpelleremo il nuovo assessore ai trasporti”

“Ci siamo più volte occupati-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega-dell’importante questione relativa alla viabilità in Valtiberina e riteniamo, dunque, fondamentale che la problematica inerente la Tiberina3Bis venga, finalmente, affrontata e quindi definitivamente risolta.” “La pandemia-prosegue Casucci, unitamente a Valerio Mercati, Segretario locale leghista-non deve essere più un alibi ed è necessario che l’intervento previsto, venga, pertanto, calendarizzato a breve.” “L’inverno è alle porte-precisano gli esponenti della Lega-e con esso tutte le inevitabili conseguenze del caso; se ci sono problemi specifici riguardo all’opera in questione, allora è giusto chiarire nel dettaglio quale sarebbero le effettive criticità.” “Fra E45 ed il predetto spezzone stradale-sottolineano Casucci e Mercati-i problemi, purtroppo, non mancano ed è quindi doveroso dare risposte certe e tempestive agli utenti.” “A tal proposito-conclude Marco Casucci-appena s’insedierà la nuova Giunta regionale, chiederemo lumi all’Assessore competente, pretendendo la massima chiarezza e dati certi, su una tematica che si trascina stancamente da troppo tempo.”

