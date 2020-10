Pallavolo San Giustino : Erm Group, oggi allenamento congiunto con Fano

Oggi pomeriggio i boys di Ermgroup San Giustino incontreranno fuori casa Vigilar Fano, per svolgere un allenamento congiunto. Un appuntamento importante per i biancoazzurri che si confronteranno con una squadra di categoria superiore (A3); un modo per testare il lavoro svolto in queste prime quattro settimane di preparazione atletica e vedere se gli allenamenti dei giorni passati hanno portato al miglioramento di alcuni fondamentali, in base ai numeri usciti dopo l’allenamento congiunto con Job Italia Città di Castello di venerdì scorso. L’incontro di oggi è previsto a partire dalle ore 19:00, nel rispetto di tutte le normative Anti-Covid.

