Pallavolo Città di Castello: Nel mese di ottobre il team di serie C femminile giocherà la COPPA UMBRIA

Nel mese di ottobre il team di serie C femminile giocherà la COPPA UMBRIA

Si ripresenta sul parquet del palandreaioan la squadra biancorossa del presidente Caselli che affronterà la prima fase della Coppa Umbra FIPAV “Domenico Guiducci” per compagini di serie C e D. Ormai dal lontano marzo non abbiamo assistito a gare di pallavolo e quindi riprendere a confrontarsi con le altre formazioni è sempre qualche cosa di positivo ed un buon viatico per provare a tornare alla normalità; il club tifernate è stato inserito nel girone G con la Starvolley C.di C. e il volley Umbertide. Sarà una ripresa carica di molte attenzioni ed aspirazioni, il movimento ha voglia di giocare, divertirsi e tornare il prima possibile a fare uno sport in libertà senza paure e costrizioni ma ci sono ancora, e giustamente molte titubanze ed insicurezze che i vari protocolli a volte non riescono a debellare; si giocherà senza la presenza del pubblico perché la normativa FIPAV è assoggetta ai nuovi protocolli ministeriali e di conseguenza bisogna rispettarli per fare tutto in sicurezza.

“””Ma si riparte e questo va preso come un buon segnale.”””

Il club biancorosso del Città di Castello pallavolo femminile ha costruito un team giovane, come nella sua ormai consolidata politica societaria, per poter ben figurare in questa nuova esperienza che sarà il campionato regionale di serie C; lo staff tecnico è di prima qualità, 1° allenatore sarà Brizzi Enrico, 2° allenatore Barrese Augusto, Assistente Ranieri Raffaella, scout Michetti Gabriele, direttore sportivo e team manager Mandrelli Maurizio, addetto arbitri e sicurezza Orazi Pierluigi e poi Barili Alessio quale fisioterapista con il suo centro NewAge per garantire l’integrità muscolare delle atlete sia della prima squadra che di tutto il movimento femminile compreso il minivolley S3. Per voler completare la struttura bisogna elencare la parte più importante, le atlete; il roster comprende le palleggiatrici Leonardi Laila e Mearini Sofia, i liberi Fabbri Anastasia e Massetti Caterina, gli attaccanti di banda Nardi Marta, Montgomery Veronica, Alivernini Elena, Ioni Alice, Anashkina Lada, Leonardi Livia ed i centri Gnassi Ilaria e Cardellini Celeste.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati