Citerna: Scuola, c’è ancora tempo per accedere al contributo per i libri di testo. Lunedì 12 ottobre scadenza di presentazione delle domande al Comune

Il Comune di Citerna ricorda che è ancora possibile accedere al contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/21.

Il contributo è rivolto agli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con I.S.E.E. non superiore ad € 10.632,94.



I genitori interessati possono la domanda al Comune entro lunedì 12 ottobre, utilizzando l’apposito modello reperibile dal sito internet del Comune di Citerna e della Regione Umbria, oppure nelle segreterie delle scuole.



Per accedere al beneficio i richiedenti dovranno allegare anche la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo e dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali.

