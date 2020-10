Schiattelli (Psi) “serve una macchina comunale efficiente, è un momento fondamentale se vogliamo ripartire, da chiarire la posizione del comandante della municipale”

“E’ un momento storico, per il nostro paese, serve che la macchina comunale si metta in linea con i tempi del privato. Il bonus fiscale del 110% ne un esempio. E’ occasione unica, senza precedenti, che potrebbe aiutarci ad uscire dalla crisi economica scaturita con il covid 19. Poi credo sia arrivato il momento di chiarire la posizione del comandante della municipale di Città di Castello, sia per l’incarico in Provincia che per la partecipazione al Master di II livello in “Criminologia e Diritto Penale, impegni importanti che potrebbero togliere tempo, al dott. Joselito Orlando, per un lavoro di qualità nel nostro territorio”

