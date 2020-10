Museo Civico: un pomeriggio speciale ad ingresso gratuito. Lunedì prossimo 12 ottobre ricorre l’anniversario della morte di Piero della Francesca

In occasione dell’anniversario della morte di Piero della Francesca, lunedì prossimo 12 ottobre il Museo Civico di Sansepolcro sarà aperto gratuitamente su prenotazione (non è compresa la mostra di Banksy). L’iniziativa è voluta e organizzata dall’assessorato alla Cultura per celebrare una ricorrenza importante per Sansepolcro, ma non solo.

Per prenotare, è necessario telefonare a uno dei seguenti numeri:

– 0575 732283 (la mattina 9-13,30 e il giovedi anche di pomeriggio 14,30-17,30)

– 0575 732218 (giovedì dalle 14,30 alle 18; da venerdì a domenica 10-13 e 14,30-18).

