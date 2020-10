Covid-19 a Sansepolcro: lettera aperta del consiglio comunale alla cittadinanza

Cari Cittadini,

è l’intero Consiglio Comunale di Sansepolcro che sottoscrive questa lettera e lancia un appello a tutti voi. La situazione Covid nel nostro territorio è ancora tranquilla ma, come riportano le cronache di questi giorni, i casi in provincia di Arezzo stanno aumentando.

Senza creare allarmismo, è necessario raccomandare la massima prudenza e il rispetto delle regole che ormai tutti noi abbiamo imparato: il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine, il lavaggio frequente delle mani. Questo deve valere in ogni ambito della nostra vita, ricordando sempre i mesi difficili che abbiamo trascorso e che nessuno di noi vorrebbe vivere di nuovo.

L’appello è generale: giovani, adulti, anziani. Nessuno è esente perché il virus sta riprendendo terreno e solo rispettando le regole, tutti assieme, possiamo arginarlo.

Il richiamo di questo Consiglio Comunale è alla responsabilità di ognuno di noi, in ambito familiare, lavorativo, affettivo, di sport e tempo libero. Una responsabilità che è individuale e collettiva. E come tale, preziosissima.

Ognuno di noi deve dare il buon esempio agli altri. Aiutiamoci.

