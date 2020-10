Pratiche urbanistiche e tributi, la risposta del Consiglio comunale

Il consiglio comunale della scorsa settimana si è aperto con un omaggio a tre cittadini del Borgo: il giovane Tommaso Cherici che, in moto, ha vinto il Trofeo italiano amatori al Mugello e due storici vigili del fuoco, Giovanni Boninsegni e Marco Testerini. A loro tre, il sindaco Mauro Cornioli ha consegnato una pergamena di ringraziamento a nome dell’intero Consiglio.

Quindi il sindaco ha passato la parola al vicesindaco Luca Galli il quale ha comunicato le proprie dimissioni per motivi di lavoro. Il consiglio ha unanimamente ringraziato Galli per il lavoro svolto in questi anni.

All’ordine del giorno c’erano varie interrogazioni e una mozione del Movimento 5 Stelle riguardo allo spostamento della Casa della salute in strutture pubbliche. La mozione ha registrato i voti contrari della maggioranza, l’astensione di Forza Italia e i voti favorevoli di Pd-InComune e 5 Stelle.

Tutte le pratiche urbanistiche sono state approvate all’unanimità, mentre quelle relative ai tributi hanno visto il voto favorevole della maggioranza e l’astensione delle minoranze (Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020; Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI; Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati