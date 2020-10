Movimento Civico “Cittadini per Sansepolcro”: in città un quadro politico inadeguato e desolante

L’attuale panorama politico cittadino, in vista delle sempre più vicine elezioni, sta mutando e a

nostro avviso è sinceramente preoccupante.

Analizzando il quadro attuale riteniamo che l’asse PD-Cinque Stelle sia ormai ben consolidato e

che il PD stia scivolando verso la deriva populista tipica dei pentastellati, anche a scapito della

propria coerenza politica, come dimostrano le posizioni assunte in consiglio comunale. Che sia il

PD impaurito dai recenti risultati delle regionali, che a Sansepolcro non lo vedono più come primo

partito?

Dall’altra parte le forze di centro destra, pur premiate dal consenso degli elettori, sembrano negli

ultimi tempi difettare di personale politico e di proposte concrete per il territorio.

Intanto la campagna elettorale è iniziata. Lo dimostra anche lo stato attuale delle forze di

maggioranza che sembrano dilaniate dai conflitti interni che si sono manifestati nelle recenti

vicende di giunta, in particolare con le dimissioni del Vicesindaco Luca Galli, a pochi mesi dalla fine

della consiliatura. Tutto ciò non può che suscitare timore e preoccupazioni per la Città che sta

vivendo un momento particolarmente difficile: il Sindaco sarà in grado di mettere da parte le

problematiche interne e portare adeguatamente a termine il mandato, concentrandosi

esclusivamente sull’attività amministrativa?

Un cenno infine alle molteplici “nuove proposte” politiche che si affacciano all’orizzonte, che di

nuovo hanno ben poco: liste che spuntano come funghi autunnali tipici del periodo di campagna

elettorale, pronte a promettere e a chiedere dopo il lungo letargo dei precedenti anni. Anni nei

quali il gruppo “Cittadini per Sansepolcro” invece è sempre rimasto vivo, presente e vicino alla

gente, organizzando anche importanti iniziative di confronto tra la comunità locale e le forze

politiche di maggioranza e opposizione, che hanno riscosso grande successo e numerosa

partecipazione. Abbiamo dovuto interrompere le nostre iniziative a causa dall’emergenza Covid19

per la quale, più che dibattiti e polemiche, erano indispensabili unità e collaborazione di tutti.

Crediamo però che i cittadini sappiano riconoscere le improvvisazioni politiche, le trame di palazzo

e le alleanze derivate dall’opportunismo e dalla paura, premiando la costanza, l’impegno e la

sostanza, di chi ha sempre lavorato nell’esclusivo interesse di Sansepolcro.

Movimento Civico “Cittadini per Sansepolcro”

