Montone: il Lions Club ha presentato il nuovo presidente di zona. Svelati i prossimi progetti di valore sociale che coinvolgeranno anche il Comune

Una serata speciale, quella di sabato 3 ottobre, per il Lions Club Montone Aries. Nel rispetto delle normative e protocolli Covid-19, il Club ha festeggiato il “Passaggio della Campana” con l’investitura del nuovo presidente Dott. Ing. Mauro Mariotti, dopo due anni di intensa attività della Dott.ssa Nicoletta Carletti Barberini.

L’evento, che ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale con il sindaco Mirco Rinaldi, è stato contraddistinto da momenti molto sentiti da parte di tutti i soci.

Nel corso della cerimonia la proiezione di un video ha ricordato le attività più salienti della passata presidenza, tra le quali la costruzione di un Pozzo in Malawy, gli eventi legati ai “Disturbi alimentari nell’infanzia e nell’adolescenza” e alle “Neoplasie infantili”, la presentazione del libro “La conquista dell’immortalità” e altro ancora.

Il nuovo Presidente ha poi illustrato il programma lionistico per l’annata 2020/21, con i relativi progetti che vedranno il coinvolgimento anche del Comune, affermando che il difficile momento non impedirà di raggiungere gli importati obiettivi prefissati dal club nello spirito del servizio che lo contraddistingue.

