Sono in fase di completamento gli interventi di ristrutturazione della scala e dell’accesso al Parco fluviale del Tevere posti nei pressi del passaggio a livello di piazza San Francesco.Nello specifico gli interventi si sono concentrati sull’adeguamento della scala, con la messa a punto della struttura e la sistemazione di nuovi gradini. E’ stato quindi demolito il vecchio parapetto del manufatto che è stato sostituito con un ringhiera in ferro. Infine è stato realizzato un nuovo camminamento che dalla scala porta al percorso del parco fluviale del Tevere.Gli interventi di riqualificazione, integrati alla costruzione della nuova serra comunale che sorge nell’area della ex draga, hanno un valore di 28.947,18 euro, finanziati dal Gal Alta Umbria.“Con questi interventi – afferma il sindaco Luca Carizia – si vuole rendere ancora più bella la porta di accesso da piazza San Francesco al parco del fluviale del Tevere. E’ stato creato così un accesso migliore a uno dei posti più amati e frequentati dai nostri concittadini. Inoltre si realizza un percorso ideale che dal centro storico, o viceversa, conduce fino alla nuova serra comunale che inaugureremo a breve e che sarà uno dei luoghi simbolo per l’inclusione”.Continua il sindaco: “Sempre nell’ambito dei lavori nel capoluogo, alla fine della scorsa settimana sono state ultimate le operazioni che hanno portato alla sistemazione della condotta fognaria nei pressi del Palazzetto dello Sport di via Morandi. Gli interventi sono stati subito testati nei giorni scorsi, quando sono cadute sulla nostra città abbondanti piogge e finalmente quel tratto di strada non sarà più interessato da allagamenti”.

