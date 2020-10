Citerna: Nicola D’Avenia nuovo comandante della polizia locale. Gli auguri di buon lavoro del sindaco Enea Paladino

Nicola D’Avenia è il nuovo comandante della polizia locale nel Comune di Citerna.

“L’amministrazione comunale – afferma il sindaco Enea Paladino – è lieta di poter avere di nuovo una figura così importante nel nostro territorio come il comandante dei vigili urbani. La presenza e il controllo del territorio saranno finalmente potenziati grazie all’arrivo del comandante. Il comando è condiviso con il Comune di San Giustino, colgo quindi l’occasione per ringraziare il sindaco Fratini per la collaborazione e la disponibilità, questo è un importante passo in avanti per una visione più organica del servizio di polizia locale di vallata. Faccio quindi i migliori auguri di buon lavoro al Capitano D’Avenia”.

Il comandante, 33 anni pugliese, di Minervino Murge, andrà a dirigere un corpo già composto da due unità di agenti locali, Ilaria Finocchi e Sabina Baccelini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati