Pallavolo Tifernum Città di Castello: Enrico Brizzi “pronti ed organizzati per affrontare la stagione”

“Ci siamo, tra pochi giorni torneremo in campo, per affrontare una stagione sportiva complessa. La nostra società si è mossa bene, organizzando nei minimi dettagli logistica, sicurezza e quello che serve per dare ai nostri atleti e alle loro famiglie il massimo della serenità. Ringrazio Polisport e il comune di Città di Castello, senza la loro vicinanza per noi sarebbe stato difficile, il covid Manager figura chiave in questi mesi e in quelli che verranno e le famiglie, per lo sforzo e la passione e l’attaccamento che ogni giorno mostrano nei nostri confronti”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati