“Sono tre settimane che i ragazzi hanno iniziato ad allenarsi insieme e sono sincero, sono molto soddisfatto di quello che si vede in campo e fuori. Ora inizia il percorso di avvicinamento al campionato, saliremo di intensità sia per quanto riguarda gli allenamenti che le amichevoli, questo per farci trovare pronto per l’esordio di campionato”.

