Montone – “Festa del Bosco”, annullata l’edizione 2020. “Decisione sofferta ma necessaria per tutelare la salute delle persone”

La Festa del Bosco a Montone quest’anno non ci sarà: il Comune e gli organizzatori, visto il particolare momento storico legato all’emergenza sanitaria, hanno deciso dirimandare l’evento al 2021.

“Come tutti potrete immaginare questa non è stata una decisione semplice, in quanto l’affetto per questa manifestazione è tanto e di lunga data – spiega l’Amministrazione comunale -. Dopo una serie di riflessioni legate alla situazione attuale dei contagi, nonché alla difficoltà di garantire lo svolgimento della manifestazione rispettando le norme di sicurezza anticovid-19, siamo giunti alla decisione di rinviare la Festa del Bosco.

In un momento così delicato, è necessario mettere la salute delle persone al primo posto, per questo con gran dispiacere non si terrà l’edizione 2020, ma lavoreremo sodo per garantirvi un’edizione 2021 più bella di sempre”.

L’appuntamento slitta quindi al prossimo anno, precisamente dal 29 ottobre al 1° novembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati