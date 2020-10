Pallavolo serie B/M: ERM Group San Giustino, va in archivio la terza settimana di preparazione

Si è conclusa ieri la terza settimana di preparazione atletica dei boys di Ermgroup San Giustino, con l’allenamento congiunto svolto fra le mura domestiche, insieme a Job Italia Città di Castello. Dopo una prima fase di riscaldamento gli atleti hanno giocato sei contro sei ruotando le formazioni per sei set, partendo ad ogni parziale dal 15 pari. Sicuramente un incontro positivo dove i boys hanno avuto la possibilità di mettere a frutto il lavoro svolto in queste settimane con il preparatore atletico Giovanni Collacchioni e Mister Francesco Moretti. I biancoazzurri hanno dato prova del loro impegno, riportando cinque set vincenti su sei (25-21; 23-25; 25-20; 25-23; 25-23; 25-21).

Al termine dell’allenamento congiunto il palleggiatore Lucio Piazzi, new entry di quest’anno, ha così dichiarato:” Abbiamo trascorso tre settimane di intensi allenamenti e abbiamo lavorato duramente. I risultati si sono visti e dopo cinque mesi di stop non era facile ricominciare. C’è ancora da migliorare sia a livello individuale che di squadra”.

