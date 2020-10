Torna il teatro dei ragazzi, 3 spettacoli nel rispetto delle misure anti Covid

A Città di Castello torna la rassegna “Teatro Ragazzi”, nel rispetto delle misure a contrasto del COVID. “Lo abbiamo chiamato La Domenica A Teatro. Il ritorno!!, è un recupero ma ha tutto il sapore della ripartenza” commenta l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli, che con soddisfazione annuncia come “Il comune di Città di Castello sia il primo comune a riproporre spettacoli a teatro nel rigoroso rispetto delle norme Anti Covid-19 sia per i lavoratori dello spettacolo che per gli utenti. Dopo la sospensione della rassegna Teatro Ragazzi, a causa dell’Emergenza di marzo, la rassegna riparte al Teatro degli Illuminati per portare a termine il cartellone. Sappiamo che il momento è molto critico e che la priorità fino a quando non sarà trovato un vaccino o una cura è guardarsi dal contagio attraverso le misure igieniche e il distanziamento sociale. Per questo l’organizzazione degli spazi e delle modalità di accesso è stata particolarmente curata e calibrata sulla base del nostro pubblico: i bambini e le loro famiglie. I biglietti dovranno essere prenotati in precedenza e il botteghino rimarrà aperto due ore prima dello spettacolo Siamo certi che le numerose accortezze che tutti dovremmo usare non si ripercuoteranno sullo spirito di crescita culturale e di educazione al teatro che ha sempre avuto la rassegna e sul seguito che specialmente nei piccoli utenti hanno riscosso gli spettacoli scelti. Un ultimo ringraziamento va alle compagnie che hanno accettato questa sfida con noi”.

La prima rappresentazione è stata fissata per domenica 11 ottobre 2020 con La Domenica a Teatro Il Ritorno!, come è stata chiamata questa appendice al cartellone, rimasto incompiuto a causa del lock down. Tre sono gli spettacoli in programma a partire dall’11 ottobre ore 16,00 con la compagnia Suppergiù (Quellidiladelponte), che rappresenterà “Un giorno all’improvviso…”. I biglietti possono essere prenotati dal lunedì al venerdì precedente lo spettacolo dalle ore 14 alle ore 18, telefonando al numero 3472578507. Il 18 ottobre alle ore 11,00 con replica alle 16,00 andrà in scena 4 Stagioni, altro che pizza! della Compagnia Teatrale Medem. I biglietti dovranno essere prenotati dal lunedì al venerdì precedente lo spettacolo dalle ore 14.00 alle ore 18.00 telefonando al numero 3203261482). Si chiude con la compagnia Nuvole Passeggere domenica 25 ottobre ore 16.00 che porterà sul palco degli illuminati lo spettacolo Il signor Tentenna. I biglietti dovranno essere prenotati, dal lunedì al venerdì precedente lo spettacolo dalle ore 14.00 alle ore 18,00 telefonando al numero 3202224564. Per rispettare le procedure di contrasto al Covid-19 è strettamente necessaria la prenotazione ai numeri indicati e per il ritiro dei biglietti, per evitare assembramenti, il botteghino aprirà 2 ore prima di ogni spettacolo.

