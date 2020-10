L’iniziativa “Tappeto dei ricordi” è confermata per domani in centro a Sansepolcro. Dalle 10 il tappeto sarà esposto nella sua lunghezza, 800 metri, ed unirà Porta Fiorentina a Porta Romana. Alle 12 piccola cerimonia di inaugurazione in piazza Torre di Berta con l’intervento della Società Filarmonica dei Perseveranti. Meteo permettendo, il tappeto resterà esposto fino alle 22.

