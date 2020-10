Domani alla Carducci   conversazione, con Ivan Teobaldelli, dal titolo “Il gatto nell’arte, in letteratura, nella vita quotidiana

Domenica 4 Ottobre 2020, presso la biblioteca comunale “G. Carducci” di Città di Castello, dalle ore 16:00 si terrà una conversazione, con Ivan Teobaldelli, dal titolo “Il gatto nell’arte, in letteratura, nella vita quotidiana”. L’evento è organizzato dal Lions Club Città di Castello Tiferno; l’ingresso sarà a offerta libera, che verranno devolute al “Centro Cani Guida di Lambiate”, il quale si occupa di allevare e addestre cani guida, che in seguito vengono donati a persone non vedenti.

