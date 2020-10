Nuovi colori per le aule della scuola dell’infanzia di Calzolaro, il ringraziamento dei rappresentanti di classe all’Amministrazione Comunale e alla dirigente scolastica del II Circolo

“Con la presente noi rappresentanti di classe, della Sez. A e B della Scuola dell’Infanzia di Calzolaro, ovviamente anche per conto di tutti genitori degli alunni che frequentano l’Istituto, volevamo ringraziarvi per le opere svolte presso la struttura, soprattutto perchè effettuati durante un periodo di emergenza ove gli impegni di tutti sono risultati sicuramente maggiori. Nonostante il complicato periodo, ognuno in virtù delle vostre competente, siete riusciti a coordinare tutto quanto necessario per tinteggiare la struttura prima del rientro degli alunni”: a scriverlo, in una lettera di ringraziamento indirizzata all’Amministrazione Comunale di Umbertide e alla dirigente scolastica del II Circolo, Angela Monaldi, sono state le rappresentanti di classe Manuela Rossi e Beatrice Morini.

“ll colore è importante per i bambini – continuano – soprattutto per i più piccoli che rappresenta un vero e proprio linguaggio e, come ben sappiamo, rappresenta un aspetto importante nella vita dei più piccoli (e non solo), influenza il loro umore, il benessere emotivo, l’apprendimento e il loro comportamento. La scelta dei colori è stata strategica: il giallo è il colore del sole e dell’energia ed aiuta i bimbi a crescere in armonia, l’arancione è il colore che esprime entusiasmo, armonia interiore,ricchezza di energie e rappresenta positività e felicità ed il verde è il colore della natura ed in genere veicola il senso di tranquillità e di pace. Grazie ancora a tutti per l’impegno e per la determinatezza avuta per far trovare ai nostri bambini una scuola a colori”.













