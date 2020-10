Lions Club Città di Castello Host: arte, cultura, comunicazione e sanità. Ecco i prossimi appuntamenti.

Il Lions Club Città di Castello Host ha ripreso la sua attività in presenza sotto la Presidenza di Marcello Fortuna.

Il 19 settembre a Villa Graziani in San Giustino, si è tenuto il convegno “Sulle tracce di Caravaggio e Leonardo” i cui Relatori sono stati il regista Jesus Garcès Lambert ed il socio del Lions Club Città di Castello Host Stefano Lazzari, titolare della Bottega Tifernate.

L’esplorazione e la sperimentazione di Leonardo da una parte e il racconto visivo di Caravaggio dall’altra, sono stati trasferiti dall’autore e regista Jesus Garcès Lambert, figura di primo piano a livello mondiale nella realizzazione di documentari d’arte, in due docufilm “Caravaggio, l’anima ed il sangue” e “Io, Leonardo”, prodotti da SKY e Magnitudo Film e trasmessi in tutto il mondo. Stefano Lazzari, autore dei dipinti utilizzati dal regista nella scenografia del film “Io Leonardo”, ha illustrato come realizzare la “Prospettiva Aerea” con la tecnica della pictografia.

Nelle sale di Villa Graziani è stata allestita una mostra aperta al pubblico di opere di grandi pittori riprodotti con la tecnica della pictografia dalla “ Bottega Tifernate”.

La cultura per il Lions Club Città di Castello Host rappresenta da sempre una tema a cui dedicare la propria attenzione, oltre che ai bisogni del tessuto cittadino. L’evento rappresenta uno degli obiettivi dell’associazione e cioè quello di valorizzare il territorio, con le sue potenzialità produttive ed artistiche. L’incontro tra arte e cultura è avvenuto nella suggestiva cornice di Villa Graziani con il Patrocinio del Comune San Giustino, confermando una perfetta sinergia tra associazione, popolazione ed amministrazione.

I prossimi eventi che sta organizzando il Lions Club Città di Castello Host, a cui tutta la cittadinanza sarà chiamata a partecipare, vedono coinvolti due note personalità. Ad ottobre, in collaborazione con l’Associazione Genitori IIS Polo Tecnico Franchetti Salviani, si terrà un convegno con il noto giornalista RAI Dott. Prof. Bruno Mastroianni, filosofo, divulgatore scientifico ed esperto di comunicazione. Il 7 novembre il Dott. Prof. Fabrizio Pregliasco, medico virologo di fama internazionale, impegnato alla lotta contro il Coronavirus e spesso presente in varie trasmissioni televisive, tratterà la questione CIVID19; durante l’incontro verranno dibattute le finalità e le utilità dei vaccini in risposta alle varie tesi negazionistiche.

