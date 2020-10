Festeggia i 50 anni di lavoro con le colleghe che le regalano somma di denaro: lei dona tutto alla Fondazione IEO-CCM, grazie alle iniziative di Silvana

Quante belle persone abbiamo incrociato nel cammino che affianca la storia di Silvana e il suo messaggio che continua a portare avanti!

Una di queste è Silvia, che non conosceva di persona Silvana, ma che fin da subito ha seguito il cammino di “mamma-coraggio”… Silvia Bertozzi (nella foto) è originaria di Bagno di Romagna ma vive da tempo a Sansepolcro. Ieri ha fatto visita alla mostra “La via del Cavaliere” all’atrio del Municipio di Città di Castello. E’ arrivata carica di emozione, ma non solo. Con sé aveva una busta. Qualche giorno fa ha compiuto il fatidico traguardo dei 50 anni e le sue colleghe di lavoro non si sono fatte di certo sfuggire questo evento. Hanno raccolto una significativa somma che le hanno poi donato per acquistare un regalo di sua scelta. Lei, Silvia, ha ringraziato per poi festeggiare il compleanno. Tra le foto esposte che raccontano Silvana e con il libro “Il tuo sorriso ribelle” in mano, ha detto: “La ricerca è importante, quello che ha fatto Silvana per incentivare la raccolta fondi e il suo bellissimo messaggio non possono certo passare inosservati. Questa busta che mi hanno donato le colleghe ancora non è stata aperta e ora la cifra voglio destinarla alla Fondazione Ieo-Ccm tramite Silvana e le sue iniziative…”.

Grazie Silvia per questo straordinario gesto che dobbiamo prendere come esempio. La sensibilità è davvero un dono bellissimo che, per fortuna, riguarda ancora tante persone.

