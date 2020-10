Torre civica in rosa, per il mese della prevenzione del tumore al seno

“La torre da qualche anno è un simbolo delle campagna sociali che il Comune appoggia soprattutto per la prevenzione e gli screening di natura socio-sanitaria”: dichiara l’assessore alle Politiche sociali e Pari Opportunità di Città di Castello Luciana Bassini annunciando che “da oggi, giovedì 1 ottobre 2020 e fino alla fine del mese la torre civica sarà illuminata di rosa, perché anche nel bel mezzo di una drammatica pandemia, è necessario prevenire l’insorgenza di patologie che purtroppo non si fermano con l’Emergenza Covid ma continuano a mettere in pericolo la vita delle donne, nel caso del tumore al seno. L’invito del comune è di osservare con regolarità i tempi dei controlli e cogliere l’occasione di questa campagna per prenotare una visita mammografica completa. Voglio ringraziare chi è da anni in prima linea e al fianco dei malati e delle famiglie, l’Associazione Altotiberina contro il cancro ed il suo presidente Italo Cesarotti, per gli interventi di sensibilizzazione ed informazione che grazie anche a questa campagna di prevenzione a favore delle donne conducono nel territorio e voglio ringraziare l’associazione Le Farfalle per le donne operate al seno, che è un supporto importante verso il superamento della malattia ed è riuscita a coinvolgere cittadini sulle attività sportive e sociali, a partire dal dragon boat”.

