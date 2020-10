Torna in Primo Piano. Ospite del programma condotto da Michele Tanzi, il capogruppo di PD in Comune a Palazzo delle Laudi, Andrea Laurenzi. Tra i temi del programma un bilancio della consiliatura, che volge al termine, ed il delicato tema delle alleanze in vista della tornata elettorale del maggio 2021

